Mastering the Markets

Guten Morgen zum Handelsstart.

📊 Makro im Fokus: In Europa stehen um 08:00 MEZ die deutsche Industrieproduktion (Januar) und um 10:30 MEZ der sentix-Konjunkturindex (März) im Fokus. In der Schweiz wird um 09:00 MEZ das SECO-Konsumklima (Q4) veröffentlicht. Am Nachmittag folgt aus den USA der Conference Board Employment Trends Index (15:00 MEZ) als Hinweis auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes.

🇨🇭 Unternehmenszahlen: Für Schweizer Trader stehen heute insbesondere Ascom und COSMO Pharmaceuticals im Fokus. International könnten zudem Zahlen von GEA und Oracle zusätzliche Impulse für Industrie- und Tech-Titel liefern.

📈 Ausblick: Mehrere Konjunkturdaten im Tagesverlauf könnten für Bewegung sorgen – eine neutrale, datenabhängige Positionierung mit klar definiertem Risikomanagement bleibt zum Start in den Handelstag angezeigt.