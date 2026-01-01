Mastering the Markets
Traden, lernen &
Preise sichern
Beweise dein Trading-Talent im Börsenspiel und entdecke neue Möglichkeiten an der Börse. Melde dich jetzt an und erhalte deinen persönlichen Trader-Check im Wert von 49 CHF gratis!
Melde dich jetzt zum Börsenspiel an und erhalte deinen persönlichen Trader-Check im Wert von 49 CHF gratis!
Mehr Wissen. Bessere Trades.
Lerne den Handel mit Strukturierten Produkten Schritt für Schritt – ganz ohne echtes Geld. Triff eigene Handelsentscheidungen, verfolge echte Marktbewegungen und erfahre, wie professionelle Trader denken.
Jetzt mit nur wenigen Klicks kostenlos anmelden und profitieren!
„Mir gefällt, dass hier jeder mitmachen kann, auch ohne entsprechendes Hintergrundwissen. Es ist ein wirklich gutes Training. Man kann nur gewinnen.“
1. Platz, Traders Cup 2025
Zwei Spielrunden mit zahlreichen Gewinnen
Preise im Gesamtwert von über CHF 25'000
Realdepot
Realdepot
Realdepot
Realdepot
Dein Weg zu besseren Trades – in nur 4 Schritten
Melde dich kostenlos zum Börsenspiel an und erhalte dein Demo-Depot.
Handle Strukturierte Produkte in Echtzeit unter realitätsnahen Bedingungen.
Optimiere deine Strategie, erweitere dein Wissen und erhalte Bonuspunkte für deinen Fortschritt.
Steige im Ranking auf und
sichere dir tolle Gewinne.
Bist du bereit?
Melde dich jetzt kostenlos an und sichere dir die Chance auf zahlreiche Gewinne!